ABD Kongresi'nde "takma kirpik" kavgası

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir oturuma, siyahi vekil Jasmine Crockett'a "herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" diyerek sataşan Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene ile Demokrat vekil Alexandria Ocasio-Cortez arasındaki "ırkçılık" tartışması damga vurdu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisinde perşembe gecesi geç saatlerde yapılan bir oturum, siyasi içeriğinden çok 3 kadın vekil arasındaki tartışmayla Amerikan medyasının gündeminde yer buldu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'in Kongre'nin çalışmasını engellediği iddiasıyla Cumhuriyetçiler tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili oturumda vekiller arasında tartışma çıktı.

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Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Greene, oturumun bir yerinde, o esnada söz almış olan ve Garland'in bu soruşturmayla ilgisini sorgulayan Demokrat vekil Crockett'a "herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" sözleriyle sataşınca salon bir anda gerildi.

GREENE'YE "IRKÇILIK" SUÇLAMASI

Greene'nin sözlerine sert tepki gösteren Crockett, bu sözlerin "ırkçı" olduğunu savunarak kendisinden özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Salonda bulunan diğer Demokrat vekillerden Ocasio-Cortez de Greene'ye dönerek, "Bu kabul edilemez ve iğrenç. Bir kişinin fiziksel görünümüne saldırmaya nasıl cüret edersin?" dedi ve salondaki atmosfer daha da gerildi.