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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer, Senatoda Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisinde Demokratların lideri Hakeem Jeffries, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a mektup göndererek Kongreye davet etti.

Mektupta, "27 Nisan Perşembe günü sizi Kongrenin ortak oturumunda konuşmaya davet etmekten onur duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ittifakın 70. yıl dönümü olan bu yıl, ortaklığımızın başarılarını yansıtmak ve demokrasiye, ekonomik refaha ve küresel barışa olan ortak bağlılığımızı yeniden teyit etmek için özellikle önemli bir zaman." ifadelerine yer verildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan milletvekilleri, Yoon'a bu kapsamdaki rolü için teşekkür etti.

Fotoğraf: AA

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