ABD Kongre üyelerinden Gazze için açlık grevine destek
ABD'de bir grup Kongre üyesi, Beyaz Saray'ın önünde Gazze'de 'kalıcı ateşkes' talebiyle açlık grevi başlatan aktivistler, oyuncular ve yerel siyasetçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi
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Beyaz Saray önünde, aralarında oyuncu Cynthia Nixon'ın da bulunduğu bir grup aktivist, oyuncu ve yerel siyasetçinin başlattığı açlık grevi sürerken ABD Kongre üyelerinden eyleme destek geldi.
Grev yapanları ziyaret eden Kongre üyelerinin arasında bulunan Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, burada yaptığı konuşmada, milyonlarca ABD'linin Gazze'deki şiddetin son bulması için çağrı yaptığını anımsattı.
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"İNSANİ HİÇBİR YANI YOK"
Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Gazze'de çatışmalara verilen insani araya işaret ederek "Dostlarım, masum sivillere tekrar bombalanmadan önce birkaç gün müsaade vermenin insani hiçbir yanı yok. Bu şiddete kalıcı bir şekilde son verilmesi ve tekrar şiddetin başlatılmaması çağrısında bulunuyoruz. Geçici ara yeterli değil. Hemen şimdi kalıcı ateşkese ihtiyaç var" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Kongre üyeleri için "çirkin ve utanç verici" ifadelerini kullanmalarını eleştiren Tlaib, "Asıl, masum sivillerin ve çocukların bombalanması çirkin ve utanç vericidir. Ateşkese, şiddetin ve cinayetlerin bitmesine destek vermeyi reddetmek çirkin ve utanç vericidir" diye konuştu.
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"ABD HÜKÜMETİ DE BUNA GÖZ YUMUYOR VE SUÇ ORTAĞI OLUYOR"
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jonathan Jackson da açlık grevine katılan herkese cesaretleri ve ahlaki duruşları için teşekkür ederek "Çok fazla çocuk öldü. Biz burada konuşurken çok fazla masum acı çekiyor. Bunun son bulmasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.
Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman ise "Toplu katliamlara dair birçok şey okuyoruz ve bunlardan birini yaşadığımıza inanamıyorum. ABD hükümeti de buna göz yumuyor ve suç ortağı oluyor" eleştirisini yaptı.
Ateşkes çağrısı yapmanın, Hamas'a destek vermek anlamına gelmediğini belirten Jamaal Bowman, "Ateşkes çağrısı yapıyoruz çünkü kimsenin ölmesini istemiyoruz. İsraillilerin de ölmesini istemiyoruz. Yahudilerin ölmesini istemiyoruz. Antisemitizmden nefret ediyor ve bunu kınıyoruz. Ancak her hayat değerlidir" ifadelerini kullandı.
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"HEMEN ATEŞKES SAĞLAYAMAZSAK AİLELERİYLE SON KEZ BİR ARADA OLACAKLAR"
Kongre üyesi Cori Bush, kalıcı bir ateşkes olmadan, acı ve gözyaşının artacağına işaret ederek "Hemen kalıcı bir ateşkes sağlayamazsak, Filistinliler son kez yemek yiyip aileleriyle son kez bir arada olacak" dedi.
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OYUNCULARDAN ATEŞKES ÇAĞRISI
Açlık grevi yapan gruptaki ABD'li oyuncu Cynthia Nixon ise Filistin asıllı ABD'li Şair Zeina Azzam'ın 'Write My Name (Adımı Yazın)' şiirini okuyarak Filistinli ailelerin, hava saldırılarında ölmeleri durumunda kimlik tespiti için çocuklarının kollarına ve bacaklarına isimlerini yazdığına işaret etti.
Oyuncu Denee Benton da ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'deki "yıkıma destek vermeyi bırakma" ve çözüm için çalışma çağrısı yaptı.
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ABD'li Kongre üyeleri ve grev yapanlar, düzenledikleri anma töreninin ardından, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 15 binden fazla Filistinlinin bazılarının isimlerini okudu.
Fotoğraflar: AA
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