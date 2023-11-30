"ABD HÜKÜMETİ DE BUNA GÖZ YUMUYOR VE SUÇ ORTAĞI OLUYOR"

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jonathan Jackson da açlık grevine katılan herkese cesaretleri ve ahlaki duruşları için teşekkür ederek "Çok fazla çocuk öldü. Biz burada konuşurken çok fazla masum acı çekiyor. Bunun son bulmasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman ise "Toplu katliamlara dair birçok şey okuyoruz ve bunlardan birini yaşadığımıza inanamıyorum. ABD hükümeti de buna göz yumuyor ve suç ortağı oluyor" eleştirisini yaptı.

Ateşkes çağrısı yapmanın, Hamas'a destek vermek anlamına gelmediğini belirten Jamaal Bowman, "Ateşkes çağrısı yapıyoruz çünkü kimsenin ölmesini istemiyoruz. İsraillilerin de ölmesini istemiyoruz. Yahudilerin ölmesini istemiyoruz. Antisemitizmden nefret ediyor ve bunu kınıyoruz. Ancak her hayat değerlidir" ifadelerini kullandı.