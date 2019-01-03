ABD'de 6 Kasım ara seçimlerinde galip gelen Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yarın Kongrede yemin edecek.

İçlerinde Müslüman üyelerin de bulunduğu ABD'li siyasetçiler, yarınki yemin töreni sonrasında Kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başlayacak.

İlk etapta Temsilciler Meclisi başkanının belirleneceği törende, içlerinde Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen Filistin asıllı Müslüman Rashida Tlaib ve Minnesota eyaletinden Somali asıllı Müslüman İlhan Omar'ın da bulunduğu 400 üye yer alacak.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Tlaib ve Omar, 1734'te İngilizceye çevrilen ve ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin edecek. Ayrıca, Tlaib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yemin törenine geleneksel Filistin elbisesiyle katılacağını duyurdu.

Daha önce Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Müslüman siyasetçi Keith Ellison da yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basmış, aşırı sağcı ve muhafazakar Amerikalıların tepkisini çekmişti.