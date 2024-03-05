ABD, Kızıldeniz'de Husilere karşı "savunma saldırıları" düzenlediğini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde "yakın tehdit" olduğu belirlenen hedeflere "savunma saldırıları" düzenlediklerini bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, CENTCOM'un, bölgedeki ticari ve ABD donanması gemilerine "yakın tehdit" oluşturan gemisavar balistik füzelere karşı "savunma saldırıları" düzenlediği duyuruldu.

Saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" için yapıldığı belirtilen açıklamada, füzelerden birinin Liberya bandıralı İsviçre'ye ait "M/V MSC SKY II" adlı konteyner gemisine isabet ettiği ve gemide hasara yol açtığı ifade edildi.