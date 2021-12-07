ABD kasım enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omicron varyantının yayılımına ilişkin endişeler pay piyasalarını baskılayan temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durumun ABD kasım ayı enflasyon rakamlarına yansıyıp yansıyamayacağı ise merak konusu...

ABD KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Kasım ayı enflasyon verileri 10 Aralık Cuma günü açıklanacak.

Açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi aynı zamanda FED faiz kararına yön verecek.