HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ABD sektörünü ithalattaki artıştan korumak için Kanada'dan ithal edilen bazı alüminyum ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisini yeniden yürürlüğe koyarken, Ottawa ve bazı ABD işletme gruplarını kızdırdı.

ABD, Meksika ve Kanada arasında yeni bir kıtasal ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden birkaç hafta sonra Kanada misilleme sözü verdi. Trump Ohio'daki Whirlpool Corp çamaşır makinesi fabrikasında yaptığı konuşmada, "Section 232" ulusal güvenlik gümrük vergilerini yeniden devreye alan başkanlık kararnamesini imzaladığını söyledi. Trump söz konusu adım için, "Alüminyum sektörümüzü savunmak için kesinlikle gerekliydi" dedi.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, gümrük vergilerinin koronavirüs salgınının ağır etkilediği işçilere ve bölge ekonomilerine daha fazla zarar vereceğini söyledi ve Ottawa'nın, Trump'ın Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma ilk kez cezai tedbirler uyguladığı 2018'de olduğu gibi misilleme yapacağına söz verdi.