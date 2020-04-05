05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek." değerlendirmesini yaptı.
Adams, Fox News kanalında katıldığı programda, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin "ürkütücü" açıklamalarda bulundu.
Salgının kısa süre sonra ABD'de en yüksek seviyesine ulaşacağını vurgulayan Adams, "Birçok Amerikalı için bu hafta en zor ve en üzücü hafta olacak. Bu bizim için bir Pearl Harbor, bir 11 Eylül anı olacak ve sadece yerel olarak değil ülke genelinde hissedilecek." dedi.
"TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR"
Adams, kötü günlerin ardından bu zorlu süreci aşacaklarına işaret ederek, "Yine de önümüzdeki 30 gün boyunca herkes üzerine düşeni yaparsa, bu tünelin ucunda ışık ve umut var. Ancak yapacak çok işimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, salgına karşı önerdiği bazı ilaçlarla ilgili görüşünün sorulması üzerine Adams, ilaç konusunda herkesin kendi doktoruna danışması gerektiğinin altını çizdi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8 BİN 500'Ü GEÇTİ
Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkedeki etkisini bir süre daha yoğun şekilde hissedeceklerini kaydederek, "En zor kısmı, bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak." ifadelerini kullanmıştı.
Johns Hopkins Üniversitesinin yayımladığı verilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 1340 artarak 8 bin 500'ü geçti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!