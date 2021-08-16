ABD, Kabil'den tahliyeleri askıya aldı!

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Reuters'ın servis ettiği habere göre, ABD ordusu Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından binlerce kişi kentten kaçmaya çalışıyor. Kabil Havalimanı'ndaki yoğun kalabalık izdihama sebep olurken, ABD ordusu Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldığını söyledi.

Reuters'ın ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu Kabil'den tahliyeleri geçici olarak askıya aldı. İsmi verilmeyen yetkili tahliyelerin ne zaman başlayacağına ilişkin bir yanıt vermedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer MSNBC'ye verdiği röportajda Kabil Uluslararası Havalimanı'nda güvenliğinin sağlanmasını gerektiğini ve ABD'nin Taliban ile diplomatik görüşmelere devam ettiğini aktardı.