ABD, IŞİD/ DEAŞ'e hava saldırısı başlattı

ABD'den Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında saldırı gerçekleştiren terör örgütü IŞİD/ DEAŞ'ın Horasan koluna saldırı düzenlendi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Albay William Urban yaptığı açıklamada, "ABD askerî kuvvetleri, bir IŞİD/DEAŞ Horasan üyesine yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresinde gerçekleşen saldırının planlayıcısının öldürüldüğü açıklandı.

Operasyonun Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde ''insansız hava araçlarıyla'' gerçekleştirildiğini aktaran Urban, "İlk belirlemeler hedefi öldürdüğümüz yönünde. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" dedi.

Öte yandan 26 Ağustos Perşembe günü başkent Kabil'de terör örgütü IŞİD/ DEAŞ'ın Horasan kolu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonucu 13'ü ABD askeri olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Joe Biden söz konusu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.