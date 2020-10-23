ABD, İsrail ve Sudan'dan İsrail-Sudan normalleşmesine ilişkin ortak açıklama

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Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamayı basınla paylaştı.

Görüşmede Sudan'ın demokrasi süreci ve bölgedeki barışın artırılması fırsatlarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Zalim bir diktatörlük altında onlarca yıl yaşadıktan sonra, Sudan nihayet yönetimi eline alıyor." yorumuna yer verildi.

Açıklamada, Sudan'daki geçiş hükümetinin terörle mücadele, demokratik kurumların inşası ve komşularıyla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attığına işaret edilerek "Bu tarihi ilerlemeyi ve Trump'ın Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarma kararını göz önüne alarak, ABD ve İsrail yeni başlangıcında ve uluslararası topluma entegrasyonunda Sudan ile ortak olmaya karar vermiştir." denildi.

- Sudan ve İsrail arasında ekonomik ve ticari ilişki de kurulacak

ABD'nin Sudan'ın egemenliğinin tesisi için adım atacağını ve uluslararası ortakları ile Sudan'ın borç yükünün azaltılması konusunda görüşeceği vurgulanan açıklamada, ABD ve İsrail'in demokrasilerini güçlendirme, gıda güvenliğini artırma, terörle ve aşırıcılıkla mücadelesini geliştirme ve ekonomik potansiyelini kullanma konusunda Sudan halkını destekleyeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Liderler, Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki harp halinin bitirilmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca liderler, ilk başta tarım olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme konusunda da anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Gelecek haftalarda, bu ülkelerin heyetlerinin iş birliği alanları hakkında bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Bu adım, bölgesel güvenliği artıracak ve Sudan, İsrail, Orta Doğu ve Afrika halkları için yeni fırsat alanları açacaktır." görüşü paylaşıldı.

- İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongreye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.