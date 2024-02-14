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        Haberler Dünya ABD, İsrail'in Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir Filistinliye ait evi yıkmasını kınadı

        ABD, İsrail'in Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir Filistinliye ait evi yıkmasını kınadı

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Doğu Kudüs kentinde Filistinli toplum liderine ait bir evi yıkmasını kınadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:00 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:00
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        ABD, İsrail'i kınadı
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'a, günlük basın toplantısında, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’te Fuad Ebu Diab adlı bir Filistinlinin evini yıkması soruldu.

        Miller, İsrail güçlerinin Filistinli toplum liderinin evini yıkmasını kınadıklarını belirterek, "Bu yıkım sadece onun evine, ailesine ve orada kurulmuş hayatlara açıkça zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda evlerinin bir sonraki yıkımda hedef olabileceği korkusuyla yaşayan tüm topluluklara zarar verdiğine inanıyoruz." dedi.

        Yıkılan evin yapımının 1967’ye kadar uzandığını ve nesillerdir ailenin kullandığı evin yok edildiğine dikkati çeken Miller, bu yıkımların ilk olmadığını ve sadece bu aileyi de etkilemediğini belirtti.

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        Miller, "Bu eylemler, yalnızca Filistinlilerin değil İsraillilerin de yararına olacak, kalıcı barış ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik çabaları da engellemektedir. Bunlar, İsrail'in dünyadaki duruşuna zarar veriyor ve başarmaya çalıştığımız her şeyi daha da zorlaştırıyor." diye konuştu.

        İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerini yıkmasını kınadıklarını belirten Miller, bu eylemleri durdurması için İsrail'e çağrıda bulunmaya devam ettiklerini kaydetti.

        Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki yerleşim yerine buldozerlerle baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle, herhangi bir ön bilgilendirme ve uyarı yapmadan içindeki eşyalarla yıktığını açıklamıştı.

        İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

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        #ABD, İsrail
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