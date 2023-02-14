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ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yasadışı yerleşim planını eleştirdi

ABD, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı yerleşim yerlerini onaylayarak ek olarak yeni yerleşim yerleri açma planını "derinden sorunlu" olarak niteledi.

Giriş: 14.02.2023 - 01:24 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yasadışı yerleşim planını eleştirdi - Deprem
AA

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, "İsrail'in binlerce yerleşim birimini ilerleteceğini bildirmesinden derinden rahatsızız." diye konuştu.

Price, "Önceki yönetimler gibi biz de taraflar arasındaki güveni zedeleyen, gerilimi tırmandıran ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm ihtimalini baltalayan bu tek taraflı önlemlere şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yasallaştıracağını açıkladığı 9 yerleşim yerinin İsrail yasalarına göre de aykırı olduğuna işaret eden Price, taraflara, bölgede iki devletli çözüm vizyonuna zarar verecek ve tansiyonu yükseltecek ek eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Price, öte yandan, İsrail'in yasadışı eylemlerine yönelik somut bir adım atılıp atılmayacağı şeklindeki soruları geçiştirirken, İsrail'in bölgede ABD'nin en yakın müttefiki olduğunu ve güvenliği için iki ülkenin yakın çalışmaya devam edeceğini tekrarladı.

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, önceki gün, bölgedeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek, işgal altındaki Batı Şeria'da daha önce yasadışı olarak kurulan 9 yerleşim yerini yasallaştıracağını ve ayrıca yerleşim yerlerini genişleteceğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AA

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