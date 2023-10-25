ABD, İsrail'e silah ve mühimmatın ardından askeri uzmanlar gönderdi

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Günlük basın toplantısında, Anadolu Ajansı’nın sorusunu yanıtlayan Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, İsrail’de bulunan Amerikalı komutanlar için, "Hiçbir şekilde aktif olarak operasyonlara katılmıyorlar. Orada danışmanlık için bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin, "İsrail’e yaptığınız silah yardımlarının ardından bir de danışman göndermeniz, muhtemel bir Gazze operasyonunda sivil kayıplar konusundaki sorumluluğunuzu arttırmıyor mu?" sorusuna, "Irak gibi yoğun yerleşimin olduğu meskun mahal operasyonları konusundaki deneyimimiz düşünüldüğünde, sivil kayıpları azaltmak adına elimizden gelen her şeyi yapmak için, çıkarttığımız dersleri paylaşmanın önemine de inanıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

UZMAN EKİBİN BAŞINDA ABD'Lİ BİR KORGENERAL

İsrail’de görev yapan Amerikalı komutanların başında Korgeneral James Glynn bulunuyor. Hepsinin ortak yanı DEAŞ ile mücadele geçmişlerinin olması. Glynn’ın bir önceki görevi, ABD Özel Kuvvetlerinin uluslararası terörle mücadele birimi olan Ortak Özel Harekat Komutanlığı komutan yardımcılığıydı.

Glynn, İsrail ordusuna danışmanlık veren, ismi resmen duyurulan tek muvazzaf subay. Ekibindeki diğer subayların kaçının emekli, kaçının muvazzaf olduğu konusunda Pentagon kesin bilgi vermekten kaçınıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.