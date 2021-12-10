ABD'den BAE'ye 'İran yaptırımları' heyeti gidiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Psaki, İran konusunda önceliklerinin diplomatik yollar olduğunu vurguladı.
Psaki, "Ancak İran'ın nükleer programındaki ilerlemelere bakarak, Başkan Biden ekibine diplomasinin başarısız olması durumunda atılacak adımları hazırlamaları konusunda talimat verdi. Bu durumda başka seçeneklere yöneleceğiz." diye konuştu.
İran'a ekonomik yaptırımlardan kurtulmanın tek yolunun nükleer anlaşma şartlarına uymaları olduğunu açıkça ilettiklerinin altını çizen Psaki, "Yakın zamanda diplomasi yoluna girilmez ve İran'ın nükleer programı hızlanmaya devam ederse, İran'ın üretim sektörlerinden elde ettiği geliri kısıtlayacak ek önlemler almaktan başka şansımız kalmaz. Ancak bu konuda daha fazla detay veremem." ifadesini kullandı.
BAE'YE 'İRAN' HEYETİ GİDİYOR
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, İran'la tıkanan nükleer müzakerelerin yanı sıra İran yaptırımlarının BAE'deki durumuna ilişkin soruları yanıtladı.
Price, bazı BAE menşeli özel firmaların İran'dan aldıkları petrolü Çinli firmalara satarak yaptırımları deldikleri yönündeki haberlerle ilgili olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi.
ABD'li sözcü, "İran'la nükleer anlaşmaya ortak bir şekilde dönene kadar yaptırımlarla ilgili durum değişmeyecek. Bu bağlamda Hazine Bakanlığı yetkilisinin öncülüğündeki bir heyet BAE'ye giderek yaptırımlara uyulup uyulmadığını ele alacak." dedi.
Konunun sadece BAE'li bazı özel firmalarla ilgili olduğunu ve BAE yönetimiyle ilgili olmadığını dile getiren Price, heyete Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki'nin başkanlık edeceğini ve Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin heyette yer alacağını belirtti.
Price, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle birlikte diğer tüm seçenekleri değerlendirdiğini ancak önceliklerinin diplomasi yolu olduğunu vurguladı.
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