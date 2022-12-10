ABD: İran Rusya’nın en büyük askeri destekçisi haline geldi

Elsa Maishman ve Sam Hancock

Reuters Ukrayna İran’ın Rusya’ya İHA gönderdiğini açıklamış, İran bunu başta reddedip bir süre sonra kabul etmişti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya ve İran arasındaki askeri ilişkinin geniş kapsamlı bir savunma ortaklığına dönüştüğünü söyledi.

Kirby bu iki ülkenin insansız hava aracı (İHA) üretimini ortaklaşa gerçekleştirmeyi planladığına dair raporlar bulunduğunu da ekledi.

Rusya ve İran arasındaki askeri iş birliği Ukrayna savaşının ardından arttı.

Ukrayna, Moskova’nın İran yapımı “kamikaze” İHA’lar kullandığını açıkladıktan sonra Tahran yönetimi bunu reddetse de bir süre sonra “Ukrayna savaşı başlamadan önce bir miktar İHA satışı yaptıklarını” duyurdu.

Kirby iki ülkenin İHA ortaklığının Ukrayna’ya, İran’ın komşularına ve uluslararası topluma zarar vereceğini belirtti:

“Rusya silah geliştirme ve eğitim gibi alanlarda İran’la işbirliği yapmak istiyor.

“Öte yandan İran’a da helikopterler ve hava savunma sistemleri gibi gelişmiş askeri ekipmanlar satmayı hedefliyor.

“Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı İran İHA’ları enerji altyapılarının yok edilmesinden, milyonlarca kişinin elektrik, ısınma ve temel ihtiyaçlara erişemeden yaşamasından sorunlu.

“İran’ın bu tercihleri Ukrayna’da insanların hayatını kaybetmesinin birer nedeni oldu.”

Getty Images Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

Avustralya'dan yaptırım

Avustralya daha önce üç İran vatandaşı ve bir İran şirketine, Rusya’ya İHA sattıkları için yaptırım açıklamıştı.

Avustralya son protestoların ardından İran’daki ahlak polisine de yaptırımlar getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de Moskova ve Tahran arasındaki bu ilişkinin küresel güvenliği tehdit ettiğini söyledi:

“İran Rusya’ya yüzlerce İHA gönderdi ve Rusya bunun karşılığında askeri ve teknik destek sundu.

“Bu Orta Doğu’daki ortaklarımız için ve uluslararası güvenlik için risk teşkil ediyor.”

Reuters Kamikaze İHA'lar hedef aldığı noktanın üzerine düşerek patlamaya yol açıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun her gün 10 civarı İran İHA’sı düşürdüğünü açıklanmıştı.

İngiltere de ABD gibi, İran’ın Rusya’ya desteğinin önümüzdeki aylarda artacağı görüşünde.