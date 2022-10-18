ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “ABD’nin, İngiltere ve Fransa’nın, İHA’ların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğine ilişkin değerlendirmesine katıldığı” belirtildi.
İran’ın nükleer programıyla ilgili bu karar, Tahran’ın bazı askeri teknolojileri ihraç etmesini yasaklıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Vedant Patel, “İran tarafından Rusya’ya gönderilen ve Rusya tarafından Ukrayna’da kullanılan bu İHA’ların 2231 sayılı karardaki ambargolu silahlar kapsamına girdiğine inanıyoruz” dedi.
İran, Rusya’ya silah gönderdiğini reddediyor.
Rusya dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e, İran yapımı olduğuna inanılan kamikaze İHA’larıyla saldırılar düzenlemişti.
Patlayıcı yüklü bu insansız hava araçları hedefin üzerinde infilak ettiriliyor. Bu İHA’lara İkinci Dünya Savaşı’nda intihar saldırıları düzenleyen Japon savaş uçağı pilotlarına atıfla “kamikaze” deniyor.
Ukrayna, Kiev’deki saldırılarda kullanılan İHA’ların İran yapımı Şahid-136 İHA’ları olduğunu duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Vedant Patel ise “ABD, Rusya’nın İran’dan İHA’lar aldığını ve bunun Rusya’nın İran’dan farklı tiplerde yüzlerce İHA ithal etme planının bir parçası olduğunu ortaya çıkardı” diye konuştu.
Patel, ellerinde Rusya’nın bu İHA’ları “yaygın şekilde” kullandığına dair bulgular olduğunu söyledi.
Ukrayna hükümeti, Pazartesi günü Kiev, Dnipro ve Sumi bölgelerinde İHA’larla düzenlenen saldırılarda elektrik santralleri ve diğer altyapı tesislerinin hedef alındığını, yüzlerce kasaba ve köyün elektriksiz kaldığını duyurmuştu.
Saldırılarda Kiev ve Sumi’de toplam sekiz kişinin öldüğü açıklandı.
ABD'ye göre Rusya bu saldırılarla Ukrayna’da savaş suçu işledi.
Patel açıklamasında “Tüm dünyanın Rusya ve İran arasında giderek derinleşen bu ittifakını tehdit olarak görmeli” dedi.
Rusya ve İran, Suriye’de Beşar Esad yönetimine büyük askeri destek sağlamıştı.
Rusya geçen hafta da Ukrayna’daki birçok kenti füzelerle vumuştu. Bu saldırılarda da Ukrayna’nın enerji altyapısı hedef alınmıştı.
Batılı askeri uzmanlar, nokta atışlarında kullanılan füze sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Rusya’nın İran’ın sağladığı silahlar sayesinde uzaktaki hedefleri vurabildiğini söylüyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’in İran’ın İHA’larıyla ilgili kanıt topladığını söyledi. Borrell, “AB’nin harekete geçmeye hazır olduğunu” belirterek İran’a yeni yaptırımlar getirebilecekleri mesajını verdi.
Kamikaze İHA'ları
Ukrayna ve bazı Batılı ülkeler, saldırılarda Şahid-136 İHA’larının da kullanıldığını söylüyor.
Patlayıcı yüklü bu İHA’lar hedefe çarpınca infilak ediyor.
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ABD: İran, Rusya'ya kamikaze İHA'ları göndererek BM yaptırımlarını ihlal ediyor/abd-iran-rusya-ya-kamikaze-iha-lari-gondererek-bm-yaptirimlarini-ihlal-ediyor-3530453
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