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ABD: İran, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu

ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosu, Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğu açıklandı

Giriş: 03.05.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
ABD: İran, Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu
ABD: İran Panama bandıralı petrol tankerine el koydu
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ABD, Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğunu açıkladı.

ABD'nin Bahreyn merkezli 5. Filosundan yapılan yazılı açıklamada, "3 Mayıs'ta yerel saatle 06.20 sularında 'Niovi' adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından el konuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dubai'den ayrılan petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'na girerken Devrim Muhafızları Ordusuna ait sürat tekneleri tarafından kuşatıldığı ve tankerin rotasının daha sonra İran'ın Bender Abbas kıyılarına doğru çevrildiği aktarıldı.

İran tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İran, 27 Nisan'da da Marshall Adaları bandıralı "Advantage Sweet" adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koymuştu. İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankere bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ifade edilmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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