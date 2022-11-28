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ABD - İran maçı öncesi gerginlik!

2022 Dünya Kupası'ndaki ABD - İran maçı öncesinde ABDli futbolcuların basın toplantısına katılan İranlı gazeteci, uzun süre soru sorma fırsatı tanınmaması üzerine saygı isyanında bulundu

Giriş: 28.11.2022 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
ABD İran maçı öncesi tansiyonda yükseldi! İranlı gazeteci böyle isyan etti... - Dünya Kupası haberleri

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda yarın karşı karşıya gelecek olan İran - ABD maçı öncesi tansiyon giderek yükseliyor. ABD'li futbolcular Tim Ream ile Walker Zimmerman'ın basın toplantısı gündeme oturdu.

ABD'nin futbol takımının sosyal medya hesabında maç öncesi duyurusunda İran'ın bayrağının İslam Cumhuriyeti'nin amblemi olmadan yayınlaması tansiyonu yükseltirken iki saat sonraki basın toplantısında da gerginlik yaşandı.

Yahoo'nun aktardığına göre İran'ın 'Tasnim Ajansı' muhabirinin 1998 Dünya Kupası'nda Ream ve Zimmermann'ın kaç yaşında olduğu üzerine sorduğu soru sonrasında basın toplantısı sona erdi. Bu soru öncesinde se İrnalı Shervin Taheri, "ABD Medya Sorumlusu, uluslararası medyaya saygı göstermeli. Burası MLS Kupası değil, Dünya Kupası" diyerek tepki gösterdi.

Tim Ream "Kaç yaşında ve neredeyim... Sanırım 9 yaşındaydım ama Dünya Kupası'ndaki maç sırasında nerede olduğumu bilmiyordum. Sanırım dışarıda oynuyordum" ifadelerini kullandı.

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