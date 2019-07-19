ABD-İran gerilimi: Tahran, Trump'ın 'Hürmüz Boğazı'nda İHA düşürdük' açıklamasını yalanladı

19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer adlı taarruz gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü söyledi. İran, Trump'ı yalanladı.
Tasnim Haber Ajansı'na göre İran'ın en üst düzey askeri sözcüsü Abdulfazl Shekarhci, "Körfez Bölgesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran'a ait tüm insansız hava araçları, kimlik tespit ve denetim görevlerinin ardından güvene üslerine geri döndü ve USS Boxer'ın herhangi bir kayıp verdirdiği yönünde bir haber yok" dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi, İngilizce paylaştığı Twitter mesajında ABD'nin kendi insansız hava aracını düşürmüş olabileceğini iddia etti.
https://twitter.com/araghchi/status/1152081448704196611
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsansız hava aracı kaybettiğimize dair herhangi bir bilgi yok" demişti.
ABD Başkanı Donald Trump, USS Boxer adlı amfibi taaruz gemisinin, gemiye 1000 yard (914 metre) yaklaşan aracı düşürdüğünü söylemişti.
ABD'nin İran'a ait bir insansız hava aracı düşürüldüğü açıklaması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde "petrol kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle yabancı bir tankere el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurmasının ardından geldi.
Devrim Muhafızları'na bağlı Sepahnews adlı haber sitesi gemide 12 yabancı mürettebatın ve "Bölgeden çıktıktan sonra yabancı gemilere satmak üzere İran teknelerinden alınan petrolün" bulunduğunu yazdı.
Ele geçirilen petrolün 1 milyon litre olduğu ve bunun büyük tankerlere kıyasla küçük bir miktar olduğu belirtiliyor.
Gemiye Larak Adası açıklarında el konulduğu belirtilirken, Devrim Muhafızları geminin adı veya kime ait olduğuyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.
İngiltere de 4 Temmuz'da Cebelitarık açıklarında İran'dan Suriye'ye petrol taşıyan bir tankere Suriye'ye yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle el koymuştu.
Bu kararın ertesi günü İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu düşünülen üç gemi Basra Körfezi'den çıkıp Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan Heritage adlı petrol tankerine yanaşmıştı.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgede bulunan Montrose fırkateyni, İran gemilerini uzaklaştırdı. İran, İngiliz gemisine misilleme olarak el koymaya çalıştığı iddialarını reddemişti.
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