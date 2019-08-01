ABD, İran Dışişleri Bakanını yaptırım listesine aldı

01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırımlar listesine aldı.
Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıklarının dondurulmasını öngörüyor. Yaptırımlarla, İran Dışişleri Bakanı'nın uluslararası seyahatlarinin de kısıtlanması planlanıyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı yazılı açıklamada, "Zarif, İran'ın Ruhani lideri'nin pervasız planlarını uyguluyor ve rejimin dünya genelindeki baş sözcüsü. ABD, İran rejimine, son günlerdeki davranışlarının tamamen kabul edilemez olduğu yönünde net bir mesaj yolluyor" dedi.
Zarif İran'ın nükleer programı konusunda, ABD ve diğer ülkelerle yaşanan gerilimi azaltma girişiminde başlıca rolü oynayan isim oldu.
Ancak Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Zarif'in diplomatik imajının "sahte olduğunu" savundu.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Asıl mesele, rejimin samimi ve makul bir ismi gibi görünmesi. Bugün, böyle bir şey olmadığı mesajını verdik" derken, Zarif'i "dışişleri bakanı değil, propaganda bakanı görevini yerine getirmekle" suçladı.
'Tehdit olarak gördüğünüz için teşekkürler'
Ambargolar, Zarif'in dünya genelindeki seyahatlerini de kısıtlamayı amaçlarken, İran Dışişleri Bakanı'nın sıkı kısıtlamalarla da olsa da, BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'a gidebilmesi bekleniyor.
https://twitter.com/JZarif/status/1156664257020334081?s=20
Söz konusu Beyaz Saray yetkilisi "ABD, zorunluluklarını yerine getirmeye devam edecek" dedi.
Zarif ise, ambargo açıklamasının ardından paylaştığı Twitter mesajında, ABD'nin kendisini planları karşısında bir tehdit olarak gördüğü için ambargo uyguladığını söyledi.
Zarif "ABD'nin beni hedef almasının nedeni İran'ın 'dünya genelindeki sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar acı verici mi? Ben ve ailem üzerinde hiç bir etkisi olmayacak, çünkü İran dışında hiçbir mülküm ve varlığım yok. Beni planlarınıza karşı bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkürler" dedi.
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