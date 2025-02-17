ABD: İran'dan müzakerelere dair bir ilgi yok

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda, İran'ın nükleer kapasitesini genişletmeye yönelik hamlelerinin, müzakere yoluyla çözülmesinden taraf olduğunu belirtmiş ve konuyu diplomasi zeminine çekme isteğinden söz etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise son röportajında olası müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

REKLAM advertisement1

Rubio "İran'dan bize ulaşan herhangi bir şey olmadı. Bir sabah uyandığımda, İran'ın nükleer silah kararını değiştirdiğini ve normal bir hükümet olarak dünyaya yeniden entegre olmasını isterim. Ancak buna dair herhangi bir gösterge yok. Sadece bugün değil 30 senedir yok." dedi.

İran'ın diplomatik adımlarla sadece süreyi uzattığını düşünen Rubio "İsrail'in her zaman ulusal güvenliği ve çıkarının ne olduğunu düşünüyorsa ona göre hareket etmesi gerecek." dedi.

REKLAM

Rubio ayrıca İran'ı terörizmi desteklemek ve bölgede istikrarsızlığı yaymakla suçladı.

İRAN: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ise, İsrail ve ABD'nin düzenleyeceği bir saldırıya karşı hazır olduklarını belirtti.

Hamaney "Düşmandan gelen tehditlere karşı herhangi bir endişe veya problem yok. Kabiliyetlerimiz tehditlere karşı koymada üst düzeyde. Bu sebeple insanlar güvende hissediyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, son dönemde artan nükleer tartışmalarına dair açıklamada bulundu.

Bekayi, İran'ın nükleer program konusunda hiçbir zayıflık göstermeyeceğini belirtirken, programın barışçıl olduğunu ifade etti.