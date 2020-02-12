Reuters

ABD Adalet Bakanlığı Texas ve New York'ta bulunan ve İran'a uygulanan petrol yaptırımlarını delerek İran'dan petrol alıp Çin'de bir rafineriye satarak uluslararası ticaret yasalarını ihlal eden beş kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Hakkında yasal işlem başlatanlar arasında yatırım fonlarına ve özel sermaye gruplarına petrol ve gaz çıkarma hakkı satan Teksas merkezli STACK Royalties şirketinin yöneticisi Daniel Ray Lane'de bulunuyor.

'KARA PARA AKLAMA' SUÇLAMASI

İran yaptırımlarını delmek dışında STACK Royalties hakkında kara para aklama suçundan da yasal işlem başlatıldığı belirtildi. STACK kanadından bu konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Lane dışında New York'tan Nicholas Haven ve Teksas'tan Bill Wang olarak da bilinen Zhenyu Wang, Robert Thwaites ve Nicholas Fuchs hakkında da Adalet Bakanlığı yasal işlem başlattı.