Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Bakan Pompeo, Abu Dabi'den ayrılışında uçakta basın mensuplarına konuştu.

Söz konusu saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını bir kez daha vurgulayan Pompeo, İran'a karşı alınacak gerekli tedbirleri hem Riyad hem de Abu Dabi'de konuştuklarını dile getirdi.

"BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Pompeo, ABD ile İran arasında halen bir anlaşmanın mümkün olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Başkan Trump'ın istediği şey budur. Açıkçası barışçıl bir çözüm istiyoruz ve bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Onlar (İran) bir Amerikan insansız hava aracını düşürdüler, şimdi de enerji kaynaklarına çok büyük bir saldırı düzenlediler ve biz hala bir koalisyon kurmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in savaşa yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Pompeo, şu değerlendirmede bulundu:

"Buraya diplomasi için geldim. İran Dışişleri Bakanı topyekün savaş ve son Amerikalıya kadar savaşma tehditleri savururken biz barışı amaçlayan ve bu soruna barışçıl bir çözüm öneren bir koalisyon üzerinde çalışıyoruz. Başkan Trump'ın benden yapmamı istediği şey budur, umarım İran İslam Cumhuriyeti de bunu böyle görür. Onun (Zarif'in) sözlerinden bu sonuç çıkmıyor ama umarım durum böyledir."

"SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI"

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen SİHA saldırısı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Saldırının ardında İran olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.