ABD Irak'taki HSG üssüne saldırı düzenledi
İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın en üst düzey komutanını öldürdüğünü açıkladığı hava saldırısının ardından bölgede tansiyon yükselirken, ABD Irak'ta Bağdat'ın güneyinde Irak Halk Seferberlik Güçleri (HSG) tarafından kullanılan bir üsse saldırı düzenledi. Dört kişi öldü, dört kişi ise yaralandı.
İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın en üst düzey komutanını öldürmesi ve Hamas'ın lideri Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da öldürmesiyle eş zamanlı olarak ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran'a bağlı silahlı milisleri de bünyesinde barındıran Irak Halk Seferberlik Güçleri'nin (HSG) üssüne saldırı gerçekleştirdi. HGS mensubu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. ABD, saldırının 'meşru müdafaa' olduğunu söyledi.
Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li yetkililer, ABD'nin Musayib'de bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi ancak yer konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.
Yetkililer, saldırının ABD'nin insansız hava araçlarıyla ABD ve koalisyon güçlerine tehdit oluşturduğunu düşündüğü militanları hedef aldığını belirtti.
Yetkililer herhangi bir kayıp olup olmadığı konusunda yorum yapmazken, "Bu eylem ABD'nin personelimizin güvenliği ve emniyeti konusundaki kararlılığının altını çizmektedir" dedi.
Irak askeri sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun Bağdat'ın güneyindeki güvenlik noktalarını hedef alarak "iğrenç bir suç" işlediğini ve saldırıların koalisyonun görev ve yetkilerinin ciddi bir ihlali olduğunu söyleyerek saldırıyı kınadı.
Bu eylem, ABD ordusunun Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları ve İran'a bağlı milislerle bağlantılı 85'ten fazla hedefe hava saldırısı düzenlediği şubat ayından bu yana Irak'ta bilinen ilk ABD saldırısı oldu.