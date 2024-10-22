ABD inceliyor: Kuzey Kore, asker gönderdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Rus güçlere destek olmak için Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da savaşa katıldığına ilişkin haber ve iddialar bulunduğunu belirterek, "Durumu incelemeye devam ediyoruz. Daha da önemlisi, ortak ve müttefiklerimizle istişarelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM advertisement1

"İDDİALAR DOĞRUYSA BU TEHLİKE ARZ EDER"

Müttefikler arasında özellikle NATO üyeleriyle diyaloğun önemine işaret eden Patel, "İddialar doğruysa, Rusya'nın faaliyetlerinin sadece Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğini etkilemediğini bir kez daha görmüş olacağız." dedi.

REKLAM Patel, tüm dünyadaki müttefiklerin Rusya'nın faaliyetlerinin doğurduğu tehlikenin farkında olduğunu ifade etti. "Eğer iddialar doğruysa, bu tehlike arz eder." diyen Patel, Rusya ve Kuzey Kore arasında ilişkilerin yakınlaşmasının Hint Pasifik bölgesi ve küresel güvenlik için istikrar sağlayıcı bir etken olmadığını kaydetti. "GÜNEY KORE BİR EKİP KONUŞLANDIRACAK" İDDİASI Güney Kore'nin Ukrayna'ya istihbarat ve askeri yetkililerden oluşan bir ekip konuşlandıracağı iddiasına ilişkin de konuşan Patel, bunun ülkelerin egemen şekilde alacağı bir karar olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.