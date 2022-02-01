ABD ilk çeyrek borçlanma tahminini yükseltti

Bakanlık, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.
Açıklamada, Hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 729 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.
Mart sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, borçlanma öngörüsünün geçen yıl kasım ayında duyurulan tahminden 254 milyar dolar fazla olduğu bildirildi.
Açıklamada, Hazinenin 2022'nin ikinci çeyreğinde de 66 milyar dolar borçlanmasının ve haziran sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.
Hazinenin geçen yıl ekim-aralık döneminde ise 689 milyar dolar borçlandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 406 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık, geçen yıl kasım ayında paylaştığı tahminde, Hazinenin dördüncü çeyrekte 1,02 trilyon dolar borçlanmasının beklendiğini, geçen yıl aralık sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.
ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ BELİRSİZ
Öte yandan Hazine Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Ekonomi Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Benjamin Harris'in değerlendirmeleri paylaşıldı.
Enflasyon görünümünün belirsiz olduğuna işaret eden Harris, Kovid-19 salgınının azalmasının, mal talebinin zayıflamasının ve arz darboğazlarının gevşemesinin yıl boyunca enflasyonist baskıları azaltmasının beklenebileceğini ifade etti.
Harris, enerji fiyatlarının 2022'de istikrara kavuşmasını beklediğini ancak jeopolitik istikrarsızlığın fiyatları daha da yükseltebileceğini aktardı.
Salgının seyrinin ABD'nin ekonomik görünümü için birincil aşağı yönlü risk olmaya devam ettiğini belirten Harris, salgının Çin ve Güneydoğu Asya'da devam eden karantina önlemleri nedeniyle tedarik zincirlerinin toparlanmasını tehlikeye atmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
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