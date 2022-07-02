ABD ile Taliban yöneticileri bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının yanı sıra ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) yetkililerin de bulunduğu West’in başkanlığındaki heyetin 29-30 Haziran'da üst düzey Taliban temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada, "ABD heyeti (görüşmede) Afganistan'da son depremlerin neden olduğu can kaybı ve hasar için taziyelerini dile getirdi ve depremden etkilenen Afgan halkının barınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ülkede devam eden krize karşı insani yardımlar için USAID'den 55 milyon dolarlık yeni yardım da dahil olmak üzere ABD’nin insani desteğini aktardı." ifadeleri kullanıldı.
ABD'nin Ağustos 2021'den bu yana Afganistan’a 774 milyon doların üzerinde insani yardım sağladığı hatırlatılan açıklamada, "Heyet Taliban'ın ABD insani yardımlarının dağıtılmasına artan müdahalesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Her iki taraf, hizmetlerin sunumunda şeffaflığa ilişkin endişeleri ele alırken, ülke genelinde temel sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi sürdürmenin kritik önemi üzerinde anlaştılar." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Taliban yönetiminin uluslararası finans kuruluşlarına olan borçlarının bir kısmını ödemiş olmasının ABD'yi memnun ettiği aktarıldı.
ABD tarafının Afgan para biriminin kullanılabilirliğini artırmaya yönelik adımlar için desteğini yinelediği ifade edilen açıklamada, iki heyetin ABD’nin Afgan halkının yararına 3,5 milyar dolarlık Afgan Merkez Bankası rezervlerini korumak üzere attığı adımları ve Afgan Merkez Bankasının uluslararası güven inşa etmesine yönelik adımları ayrıntılı olarak tartıştığı belirtildi.
Açıklamada, "Taliban'ın Afgan kadın ve kızlarının haklarına yönelik devam eden ve genişleyen kısıtlamalarının" da toplantının ana başlıklarından biri olduğu vurgulandı.
İki tarafın narkotikle mücadele ve afet müdahale hazırlığıyla ilgili ek alışverişlere ilgi duyduğu belirtilen açıklamada, "Taliban, Afganistan topraklarının herhangi biri tarafından herhangi bir ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeyeceğine dair taahhütlerini yineledi. ABD'li yetkililer, Afganistan'da El Kaide, DEAŞ-H ve diğer terör örgütlerinin varlığının devam etmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi." ifadeleri yer aldı.
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