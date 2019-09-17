ABD ile müzakereleri durdurulan Taliban heyeti İran'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın, uzlaşmanın son aşamasına gelindiği sırada müzakereleri durdurduğu Afgan Taliban heyeti, Moskova'nın ardından bu kez Tahran'a giderek İranlı yetkililerle görüştü.

İran haber kanalı Press TV'nin haberine göre, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Taliban'ın siyasi bürosundan yetkililer, Pazartesi günü Tahran'a giderek İran Dışişleri yetkilileriyle bir araya geldi.

Taliban heyeti, İranlı yetkililerle ABD ile askıya alınan müzakere sürecini ve Afgan hükümetiyle sürdürülen görüşmeleri masaya yatırdı.

Bu, ABD ile müzakerelerin askıya alınmasından sonra Taliban heyetinin yaptığı ikinci yurt dışı ziyareti oldu.

Heyet, daha önce de Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek Rus yetkililerle bir araya gelmiş, aynı konular hakkında bilgi vermişti.

ABD tarihinin en uzun savaşı olan Afganistan savaşını sonlandırmak için Taliban'la aylar süren müzakerelerin ardından, 8 Eylül'de bir Tweet atarak son görüşmeyi iptal ettiğini duyuran Trump, "Taliban ile imzalanması beklenen anlaşmanın çıkmaza girdiğini ve müzakerelerin öldüğünü" savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Taliban ile ABD başkanlarının yazlık konutu olan Camp David'de gizli görüşmeler yapmak üzere önceden anlaştıklarını yazdı. İptal ettiğini duyurduğu görüşme, Camp David'de yapılacak olan görüşmeydi.

Trump'ın aynı hafta içinde Kabil'de düzenlenen ve bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiğisaldırıyı gerekçe göstererek görüşmeleri iptal etmesinin ardından Taliban sözcüsü, Afganistan hükümetiyle müzakerelerin ise devam edeceğini ve 23 Eylül'de görüşmelerin yapılacağını söylemişti.

3 Eylül Salı günü, ABD'nin müzakerecisi Zalmay Halilzad, tarafların bir barış anlaşması üzerinde prensipte anlaştığını duyurmuştu.

Anlaşma uyarınca ABD, 20 hafta içerisinde Afganistan'dan 5 bin 400 askerini çekecek, Taliban ise Afganistan topraklarının 'terör faaliyetleri' için kullanılmamasını garanti altına alacaktı.

ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 14 bin askeri bulunuyor.

Şu anda Taliban, 2001'deki ABD işgali öncesinde olduğundan daha fazla alanı kontrol altında tutuyor.