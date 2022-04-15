ABD ile inişli çıkışlı ilişkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Raporu’nda Türkiye'ye oldukça eleştirel ve ağır ifadelere yer verilirken, Türk Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında tepki göstererek rapordaki iddiaları reddetti ve "ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Geçen senelere baktığımızda Türkiye ağır ifadelerle sert bir şekilde eleştirilmiş" yorumunda bulunan Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Rapor ABD'nin neler düşündüğünü çok net gösteriyor" dedi.
TÜRKİYE KARŞITI KAMPANYA İLK 10'DA
Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği mektupta, Türkiye'ye F-16 satışının Amerikan çıkarlarına uygun olduğu ve NATO'yu güçlendireceği görüşlerine yer verilmişti.
Bunun üzerine Ermeni vakıflarının çatı kuruluşu Washington merkezli ANCA öncülüğünde toplam on Türk karşıtı grup Türkiye'ye F-16 verilmemesi konusunda bir kampanya başlattı. ANCA'nın son bir-iki yıldır Türkiye aleyhine ciddi kampanyalar düzenlediğine dikkat çeken Çınar "Eskiden bir-iki Türk karşıtı grup görürdük şimdi on grubun bir araya gelmesi dikkat çekici. Bu kampanya twitter'da ilk 10'a girdi" dedi.
"TEK TARAFLI VE ÜZÜCÜ"
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nulland'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamalara de değinen Ali Çınar "Nulland 'Sayın Tatar'a, ABD'nin iki bölgeli iki toplumlu federasyonu desteklediğini ve önerilen iki devletli çözümü desteklemediğimizi çok güçlü şekilde söyledim' dedi. Bunlar hayret verici açıklamalar. ABD bir çözümle gelmiyor ama bu konuda bir baskısı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Nulland'ın Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'it dalaşı' konusunda da Türkiye'yi provokasyonla suçladığını belirten Çınar "Victoria Nulland Yunan tarafını tutan açıklamalar yaptı. Tek taraflı ve üzücü" şeklinde konuştu.
ERMENİ TEZLERİNE 10 MİLYON DOLARLIK EĞİTİM DESTEĞİ
24 Nisan yaklaşırken 1915 olayları ile ilgili ABD Başkanı Biden'ın yapacağı açıklama bekleniyor. ABD Başkanlarının başkan olduktan sonra sözde Ermeni soykırımı konusunda dört yıl boyunca aynı formatta açıklama yaptıklarına dikkat çeken Ali Çınar "Biden yönetiminin geçen seneki metinle aynı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağını düşünüyorum" dedi. Çınar ABD Kongresine sözde Ermeni soykırımı konusunda eğitimin güçlendirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda 10 milyon dolarlık bir yasa tasarısı sunulduğunu da söyledi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir sorunun çözülmediği, problemlerin masada kaldığı inişli çıkışlı bir ilişki" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!