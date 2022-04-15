ABD ile inişli çıkışlı ilişkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Raporu’nda Türkiye'ye oldukça eleştirel ve ağır ifadelere yer verilirken, Türk Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında tepki göstererek rapordaki iddiaları reddetti ve "ABD'yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Geçen senelere baktığımızda Türkiye ağır ifadelerle sert bir şekilde eleştirilmiş" yorumunda bulunan Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Rapor ABD'nin neler düşündüğünü çok net gösteriyor" dedi.

TÜRKİYE KARŞITI KAMPANYA İLK 10'DA

Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği mektupta, Türkiye'ye F-16 satışının Amerikan çıkarlarına uygun olduğu ve NATO'yu güçlendireceği görüşlerine yer verilmişti.

Bunun üzerine Ermeni vakıflarının çatı kuruluşu Washington merkezli ANCA öncülüğünde toplam on Türk karşıtı grup Türkiye'ye F-16 verilmemesi konusunda bir kampanya başlattı. ANCA'nın son bir-iki yıldır Türkiye aleyhine ciddi kampanyalar düzenlediğine dikkat çeken Çınar "Eskiden bir-iki Türk karşıtı grup görürdük şimdi on grubun bir araya gelmesi dikkat çekici. Bu kampanya twitter'da ilk 10'a girdi" dedi.

"TEK TARAFLI VE ÜZÜCÜ"



ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nulland'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamalara de değinen Ali Çınar "Nulland 'Sayın Tatar'a, ABD'nin iki bölgeli iki toplumlu federasyonu desteklediğini ve önerilen iki devletli çözümü desteklemediğimizi çok güçlü şekilde söyledim' dedi. Bunlar hayret verici açıklamalar. ABD bir çözümle gelmiyor ama bu konuda bir baskısı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Nulland'ın Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'it dalaşı' konusunda da Türkiye'yi provokasyonla suçladığını belirten Çınar "Victoria Nulland Yunan tarafını tutan açıklamalar yaptı. Tek taraflı ve üzücü" şeklinde konuştu.

ERMENİ TEZLERİNE 10 MİLYON DOLARLIK EĞİTİM DESTEĞİ

24 Nisan yaklaşırken 1915 olayları ile ilgili ABD Başkanı Biden'ın yapacağı açıklama bekleniyor. ABD Başkanlarının başkan olduktan sonra sözde Ermeni soykırımı konusunda dört yıl boyunca aynı formatta açıklama yaptıklarına dikkat çeken Ali Çınar "Biden yönetiminin geçen seneki metinle aynı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağını düşünüyorum" dedi. Çınar ABD Kongresine sözde Ermeni soykırımı konusunda eğitimin güçlendirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda 10 milyon dolarlık bir yasa tasarısı sunulduğunu da söyledi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir sorunun çözülmediği, problemlerin masada kaldığı inişli çıkışlı bir ilişki" dedi.