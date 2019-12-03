Reuters

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarından Kellyanne Conway, ABD- Çin ticaret anlaşmasının yıl sonundan önce hala mümkün olduğunu ve anlaşmanın ilk aşamasının yazılmaya başlandığını belirtti.

Conway dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki bazı ticari anlaşmazlıklara çözüm bulmak için anlaşmanın bu yıl mümkün olup olmadığını sorulduğunda gazetecilere yaptığı açıklamada "Elbette" yanıtını verdi.