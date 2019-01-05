Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre darbe girişimi sırasında cuntacıların komuta merkezi Akıncı Üssü'nde olduğu belirlenen sivil imam Batmaz'a darbe girişimi öncesi FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen ile görüşüp görüşmediği, gizli tanıklara ise FETÖ ile irtibatlarına dair sorular yöneltildi.

TEMASLARINI TAMAMLADI

ABD'de yürütülen devam eden FETÖ soruşturmaları ve FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine dair değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyeti temaslarını tamamladı.

New York doğu bölgesi savcısı, Washington savcısı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, FBI Temsilcisi, FBI bilişim uzmanı, ABD Büyükelçiliği Hukuk müşaviri ve yardımcısının bulunduğu 7 kişilik heyet önce Ankara Adliyesi ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

EN KRİTİK ADRES ANKARA ADLİYESİ OLDU

Heyetin en kritik durağı Ankara Adliyesi oldu. Heyet burada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik isimlerinden Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Kemal Batmaz ve gizli tanıklar ‘Şapka' kod adlı eski Albay Hakan Bıyık ve 'Kuzgun' kod adlı eski Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ı dinledi...

SAVCILAR SORDU ABD HEYETİ DİNLEDİ

Üç isme ABD'den daha önce adli yardımlaşma kapsamında gönderilen sorular Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından soruldu. ABD'li heyet de bu ifade sürecini gözlemci olarak takip etti.

"GÜLEN YAPILANMASI İLE İRTİBATINIZ NEDİR?"

Peki neydi o sorular?

Heyet darbe girişimi öncesi firari TSK imamı Adil Öksüz tarafından Ankara'da yapılan darbe hazırlık toplantılarına katıldıklarını itiraf eden 'şapka' kod adlı Bıyık ve 'Kuzgun' kod adlı Yıldız'a FETÖ ve darbe girişimi sırasındaki rollerine dair sorular yönelttiği öğrenildi.

O sorulardan bazılarının özetle şöyle olduğu belirtildi:

Gülen yapılanması ile irtibatınız nedir? Yapılanma içerisinde ne tür faaliyetlerde bulundunuz? Cemaat abisi ne demektir? Neden kod adı kullanıyordunuz? Adil Öksüz ile irtibatınız nedir? Darbe girişimi öncesi ve sonrasında ne tür faaliyetleriniz oldu?

"DARBE ÖNCESİ GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?"

Darbenin 5 sivil imamından biri olan ve tüm çabalara rağmen bugüne kadar konuşmayan Batmaz'a ise FETÖ elebaşı Gülen ile irtibatı ve darbe sürecindeki rolüne dair sorular yöneltildiği ifade edildi.

Batmaz'a yöneltilen sorulardan bazılarının şöyle olduğu kaydedildi:

Gülen yapılanması ve Fetullah Gülen ile irtibatınız nedir? Darbe girişimi öncesi ABD'ye giderek Gülen ile görüştünüz mü? Darbe girişimi sırasında neredeydiniz? Darbe girişiminde rolünüz olduğu iddiası hakkında neler diyeceksiniz?

BATMAZ YİNE REDDETTİ

Batmaz'ın sorgusunda bugüne kadar olduğu gibi hem FETÖ hem de darbe girişimi ile irtibatını reddettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, ABD heyetinde, Batmaz'ın beyanlarının doğru olmadığı yönünde güçlü kanaat oluştuğunu kaydetti.

Batmaz'ın 1 Ocak 2016'da ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı'ndaki sorgulamasında, "İmam Muhammed Fetullah Gülen'in yanında kalacağım" dediği belgelenmişti.