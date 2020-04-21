ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Spirit Airlines ve United Airlines ile, Maaş Destek Programı anlaşmalarının imzalandığı belirtildi.
Söz konusu anlaşmalarla, hava yolu çalışanlarının destekleneceğinin bildirildiği açıklamada, stratejik öneme sahip havacılık endüstrisinin de korunmasına yardımcı olunacağı aktarıldı.
Açıklamada, Maaş Destek Programı kapsamındaki ilk ödemelerin de yapıldığı kaydedilerek, "Başvurusu onaylanan 2 büyük ve 54 küçük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık ilk ödeme gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Maaş Destek Programı kapsamında başvurusu onaylanan şirketlere, ilave ödeme yapılacağına işaret edilen açıklamada, sağlanan fonların, yalnızca çalışanların maaşları ve sosyal yardımlarının karşılanmasında kullanılabileceği bildirildi.
Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de "Maaş Destek Programı, Amerikan işçilerini desteklemek ve ABD ekonomisinin hayati bir parçası olan hava yolu endüstrimizi korumak için kritik öneme sahiptir. Gereken desteği sağlamak için hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!