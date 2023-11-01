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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Hazine Bakanlığı'ndan 112 milyar dolarlık tahvil ihracı  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Hazine Bakanlığı'ndan 112 milyar dolarlık tahvil ihracı 

        ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 112 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:17
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        ABD Hazine Bakanlığı'ndan 112 milyar dolarlık tahvil ihracı 
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

        Açıklamada, 7 Kasım'da 48 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 8 Kasım'da 40 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 9 Kasım'da 24 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

        Toplam 112 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 9,8 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

        Açıklamada, öngörülen orta ve uzun vadeli borçlanma ihtiyaçları doğrultusunda kasım ayından Ocak 2024'e kadar olan süreçte ihale tutarlarının kademeli olarak artırılmaya devam edilmesinin planlandığı aktarıldı.

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