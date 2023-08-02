Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam ABD Hazine Bakanlığından 103 milyar dolarlık tahvil ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Hazine Bakanlığından 103 milyar dolarlık tahvil ihracı

        ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 103 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Hazinesi'nden 103 milyar dolarlık tahvil ihracı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

        Açıklamada, 8 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 9 Ağustos'ta 38 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 10 Ağustos'ta 23 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

        Toplam 103 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 19 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Habertürk Anasayfa