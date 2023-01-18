AA

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen ve Liu'nun, İsviçre'nin Zürih şehrinde ikili görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yellen'ın göreve gelmesinden bu yana Liu ile ilk yüz yüze görüşmesinin "samimi, somut ve yapıcı" geçtiği belirtilen açıklamada, Yellen ve Liu'nun, makroekonomik ve finansal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, her iki tarafın da küresel ekonominin işleyişi için makroekonomik ve finansal konulardaki iletişimi daha da geliştirmenin önemli olduğu konusunda anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, Yellen ve Liu'nun, sürdürülebilir kalkınmanın önemi konusunda da anlaştığı, temiz enerjiye geçişte gelişmekte olan ülkelere sağlanan desteğin yanı sıra iklim finansmanı konusunda ikili ve Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (APEC) içinde olduğu çok taraflı iş birliğini geliştirecekleri vurgulandı.

Görüşmede Yellen'ın endişe duyulan konularını da dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, yakın zamanda Çin'e seyahat etmeyi ve meslektaşlarını ABD'de ağırlamayı beklediğini bildirdiği aktarıldı.

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