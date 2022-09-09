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Önceki gün Ford'un elektrikli otomobil fabrikasını ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Jenet Yellen'in, fabrikanın bulunduğu Michigan'a giderken tarifeli bir uçağın ekonomi sınıfında yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

Uçaktan ortaya çıkan görüntülerde, Yellen'in 19'ıncı sırada oturduğu ve toplantı öncesi kendisine özel olarak hazırlanan brifing dosyasını incelediği görülüyor.

Üst düzey bir bakan olan Yellen'in 'business' ya da 'first class' yerine, ekonomi sınıfında uçması, akıllara ABD'nin bir önceki başkanı Trump döneminin Hazine Bakanı Steven Mnuchin'i getirdi.

Mnuchin'in eşi Louise Linton, kocasının görevde olduğu dönemde ABD devletine ait uçak ile yolculuk yaparak eleştirilerin hedefi olmuştu.

Linton'un Hermes ve Valentino gibi lüks giyim markaları ile sık sık fotoğraf vermesi de ABD kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

'TARİHİN EN HIZLI İSTİHDAM YARATMA HIZINI YAŞADIK'

Yellen, Ford fabrikasında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin uyguladığı ekonomi politikalarından ve ekonomiye olumlu etkilerinden bahsetti.

Hazine Bakanı, pandemi sonrası ekonominin toparlanmakta olduğunu da kaydederek, "Artık tam istihdamda bir ekonomiyle, sürdürülebilir büyüme sağlayan ve eşitsizliği azaltan arz yönlü bir genişleme için benzersiz bir şekilde uygunuz. Amerikan Kurtarma Planı ve aşı kampanyamız nedeniyle ABD tarihimizdeki en hızlı istihdam yaratma hızını yaşadı. Hanehalkı bilançoları güçlü ve işletmeler yatırım yapmaya devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mart 2021'de 1.9 trilyon dolarlık pandemik yardım paketini imzalayarak çoğu Amerikalı için bin 400 dolara kadar ödeme yapılmasına izin vermişti. , İşsizlik sigortasında haftada 300 dolar ve çocuk vergi kredisini genişleten pakette, Covid-19 aşıları için 20 milyar dolar ve kira yardımı için de milyonlarca dolarlık destek yer almıştı.

İLK KADIN FED BAŞKANI VE HAZİNE BAKANI OLDU

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde işletme profesörü olan Yellen, kariyeri boyunca San Francisco FED başkanlığı ve ABD'nin 1990'lı yıllardaki başkanlarından Bill Clinton döneminde Beyaz Saray Ekonomik Danışma Konseyi başkanlığı görevlerinde bulundu.

2010-2014 yılları arasında FED Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yellen, 2014-2018 yılları arasında ise FED Başkanı olarak görev yaptı.

Kurumun ilk kadın başkanı olarak görev yapan Yellen, dönemin ABD Başkanı Trump tarafından tekrar aday gösterilmeyince 3 Şubat 2018'de 4 yıllık görev süresi sonunda FED Başkanlığından ayrıldı.

Kasım 2020'de ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden tarafından ABD Hazine Bakanlığına aday gösterilen Yellen, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı olarak Ocak 2021'de görev başladı.