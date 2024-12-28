Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.025,47 %0,77
        DOLAR 35,0801 %-0,26
        EURO 36,6443 %-0,29
        GRAM ALTIN 2.956,54 %-0,72
        FAİZ 40,60 %-1,17
        GÜMÜŞ GRAM 33,23 %-1,42
        BITCOIN 94.483,00 %0,09
        GBP/TRY 44,1624 %-0,04
        EUR/USD 1,0426 %0,04
        BRENT 74,17 %1,24
        ÇEYREK ALTIN 4.833,95 %-0,72
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Hazine Bakanı Yellen'den borç limiti uyarısı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Hazine Bakanı Yellen'den borç limiti uyarısı

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine 14-23 Ocak arasında ulaşılacağının öngörüldüğünü belirterek, Kongre'ye harekete geçme çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yellen'den borç limiti uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yönelik bir mektup kaleme aldı.

        Borç limitinin ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanmasına izin verilen toplam tutar olduğunu kaydeden Yellen, bu yükümlülükler arasında Sosyal Güvenlik ve Medicare ödemelerinin, asker maaşlarının, ulusal borcun faiz ödemelerinin, vergi iadelerinin ve diğer ödemelerin yer aldığını aktardı.

        Yellen, Haziran 2023'te yürürlüğe giren Mali Sorumluluk Yasası ile borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alındığını anımsatarak, 2 Ocak 2025 tarihinde yeni borç limitinin bir önceki günün sonunda yasal limite tabi olan ödenmemiş borç miktarı olarak belirleneceğini belirtti.

        REKLAM

        Ancak 2 Ocak'ta ödenmemiş borç tutarında yaklaşık 54 milyar dolarlık düşüş beklendiğini aktaran Yellen, bunun büyük ölçüde Medicare ödemeleriyle ilişkili bir federal güven fonu tarafından tutulan belirli menkul kıymetlerin planlanan ödemesinden kaynaklanacağını kaydetti.

        Yellen, bu nedenle borcun geçici olarak azalmasıyla Hazine'nin 2 Ocak itibarıyla olağanüstü önlemler almaya başlamasına gerek kalmamasının beklendiğini belirterek, "Hazine, şu anda yeni limite 14-23 Ocak tarihleri arasında ulaşılacağını öngörüyor ve bu tarihte Hazine'nin olağanüstü önlemler almaya başlaması gerekecektir" ifadelerini kullandı.

        ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkenin tam güven ve itibarının korunması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

        2023'TE 31 TRİLYON DOLARI AŞMIŞTI

        ABD'de borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı" anlamına geliyor.

        ABD Hazinesi, Kongre'nin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.

        Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor, sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor. Limitin artırılması için Kongreden yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.

        ABD'de federal hükümet son olarak 2023'ün başlarında 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmıştı. Borç limiti, ABD Kongresi'nde aylar süren müzakerelerin ardından Haziran 2023'te 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmıştı.

        ABD'nin halihazırda borcu 36,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Habertürk Anasayfa