ABD Hazine Bakanı `borsalarda sert düşüş sonrası 6 bankanın yöneticisiyle görüştü: Endişeye gerek yok

25 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen hafta hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşün ardından ülkenin en büyük altı bankasının yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptı.
ABD borsaları faiz artırımı ve Çin'le yaşanan ticaret savaşı nedeniyle geçen hafta son 2008 küresek krizinden bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamıştı.
Mnuchin ve banka yöneticileri arasındaki görüşme, bütçe krizi nedeniyle hükümetin kısmen 'kapanmasını' da takip ediyor.
Mnuchin'in banka yöneticilerini araması, yatırımcıların kaygısını gidermeye yönelik bir adım olarak görülüyor.
Mnuchin görüşmelerinde bankaların operasyonları için "bol miktarda likiditeleri olduğunu"teyit ettiğini söyledi.
Hazine Bakanlığı'nın Twitter mesajında"Bankaların CEO'ları, müşterilere verilecek krediler, iş piyasaları ve tüm diğer piyasa operasyonları için bol miktarda likiditeleri olduğunu doğruladı. Mnuchin piyasaların işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadığını, al-sat emirlerinin yerine getirilmesinde ve teminat bildirimlerinde sorun olmadığını teyit etti "denildi.
https://twitter.com/stevenmnuchin1/status/1076958380361543681
Geçen hafta, üç endeks de haftayı düşüşle kapamıştı. Teknoloji endeksi Nasdaq'da düşüş yüzde 20'ye ulaşmıştı.
Amerikalı yatırımcılar, hem ABD'de hem de küresel düzeyde, ekonomik yavaşlamadan kaygı duyuyor.
Muhalefetteki Demokrat senatörlerin Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa edilecek duvarı için 5 milyar dolarlık kaynak talebini reddetmesi nedeniyle ABD hükümeti Cuma geceyarısı kısmen 'kapanmıştı'.
Hükümetin Kongre'3 Ocak'taki oturumuna kadar kapalı kalabileceği belirtiliyor.
Mnuchin'in kriz nedeniyle Trump'ın Çalışma Grubu'yla da bir araya geleceği açıklandı.
Grupta, Merkez Bankası ve düzenleyici kurumların yöneticileri de bulunuyor. Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında toplantıda "normal piyasa işleyişinin güvence altına alınmasına yönelik eşgüdüm çabalarının ele alınacağı" belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!