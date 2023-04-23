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ABD, Hartum Büyükelçiliği'ni kapatarak personelini tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Hartum Büyükelçiliği'ndeki diplomatik operasyonları askıya aldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıkladı

Giriş: 23.04.2023 - 06:36 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, Hartum Büyükelçiliği'ni kapatarak personelini tahliye etti
ABD'den Sudan'daki elçiliğe ilişkin kritik karar
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AA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da çatışmaların artması üzerine Hartum Büyükelçiliğindeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını ve tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Hartum kentindeki büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri geçici olarak askıya aldığını ve tüm ABD personelini ve güvenliği sorumluluğumuz altındaki aile üyelerini güvenli bir şekilde tahliye ettiğini duyurdu. Büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri askıya almak her zaman zor bir karardır ancak personelimizin güvenliği benim öncelikli sorumluluğumdur." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmaların ciddi ve artan güvenlik riskleri yarattığı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Blinken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geniş çaplı çatışmalar sivil ölümlere, yaralanmalara ve önemli altyapı hasarlarına neden olmuş ve büyükelçiliğimiz personeline kabul edilemez bir risk oluşturmuştur. Sahada bulunan ekibimizin, ABD askeri kuvvetlerinin ve hükümetimizin diğer unsurlarının bu tahliye görevini yerine getirirken gösterdikleri beceri ve profesyonelliği takdir ediyorum."

Blinken, Sudan'daki Amerikalıların kendi güvenlikleri için planlama yapmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini ve bölgedeki ABD vatandaşlarına düzenli olarak bilgi sağlayacaklarını belirtti.

Sudan'da çatışmaların taraflarına bayram için acilen ateşkesi uzatmaları çağrısında bulunan Blinken, taraflara sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini hatırlattıklarını kaydetti.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sudan için yeni bir seyahat uyarısı yayınlayarak ABD vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri, orada bulunan ABD vatandaşlarının ise ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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