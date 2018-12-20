ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 500 bin varil (yüzde 0,1) düşüşle 441,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,4 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta da 1,2 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 400 bin varil (yüzde 0,1) azalarak 649,1 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1,8 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 230,1 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,2 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,1 milyon varil yükselmişti.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 30 bin varil artışla 7,42 milyon varile yükselirken, ihracatı da günlük ortalama 51 bin varil yükselişle 2,32 milyon varile ulaştı.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 7 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 7 bin varil yükselirken, diğer eyaletlerde değişiklik göstermedi.

Böylece, 8-14 Aralık haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 49 haftada 39'uncu kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.