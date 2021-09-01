ABD'de yapılan bir anket, Amerikan halkının sadece yüzde 38'inin Başkan Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecini onayladığını, kalan kesimin ise Biden'ın bu politikasını eleştirdiğini ortaya koydu.
Reuters ve Ipsos'un 27-30 Ağustos tarihinde ABD'de yaşayan yetişkinlerle yaptığı anketin sonuçları, Amerikan halkının Biden'ın Afganistan'dan çıkma kararı ve sürecine yönelik "kırık not" verdiğini ortaya koydu.
Ankete göre, Amerikan halkının yüzde 51'i Biden'ın Afganistan yaklaşımını onaylamadığını, yüzde 38'i onayladığını, yüzde 11'i ise kararsız kaldığını bildirdi.
Ayrıca ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasından hemen önce yapılan ankete katılanların yüzde 49'u ABD'nin tüm Amerikan vatandaşları ve Afgan müttefikleri tahliye edene kadar Afganistan'da kalması gerektiğini kaydederken, yüzde 25'i de Amerikan askerlerinin en azından tüm ABD vatandaşlarının tahliyesi tamamlanana kadar çekilmemesi gerektiğini ifade etti.
Katılımcıların yüzde 13'ü ise ABD askerlerinin bir an önce Afganistan'dan çıkması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
KATILIMCILAR, AFGANİSTAN KONUSUNDA BUSH VE TRUMP'TAN DAHA ÇOK BIDEN'I SORUMLU GÖRÜYOR
Biden yönetiminin Afgan müttefikleri yeniden yerleştirme sürecini nasıl yönettiğinin sorulması üzerine katılımcıların yüzde 45'i süreci onayladığını, yüzde 42'si ise onaylamadığını belirtti.
Öte yandan, katılımcıların yüzde 20'si Afganistan'daki mevcut durumdan dolayı Biden'ı sorumlu tutarken, yüzde 10'u eski Başkan George W. Bush'u, yüzde 9'u ise eski Başkan Donald Trump'ı sorumlu tuttuğunu kaydetti.
Katılımcıların yüzde 30'u ise ülkedeki mevcut durumdan bölgedeki Taliban, Afgan askerleri, ABD'li askeri liderler ve DEAŞ gibi faktörlerin sorumlu olduğunu bildirdi.
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