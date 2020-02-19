ABD Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na saldırılarından endişeli

AA

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na dün düzenlediği saldırının ardından ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland ile Libya Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah bir araya geldi.

Norland görüşmede "ABD, Trablus Limanı'na dün düzenlenen saldırılardan derin endişe duyuyor. Bu durum siviller için hayati öneme sahip yakıta ulaşımı engellemekten başka bir şey yapmadı. Bu da halkın sıkıntılarını ikiye katladı." ifadelerini kullandı.

Hafter'le dün gerçekleştirdiği görüşmede, Libya'da enerji sektörünün önündeki engellerin kaldırılması ve Libya Petrol Kurumu çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğine vurgu yaptığını aktaran Norland, "Bu saldırılar, Libya'daki tarafların acilen ayrı düştükleri konularda barışçıl bir diyalog kurmaları gerektiğini göstermektedir." dedi.

Ülkedeki tüm tarafları Birleşmiş Milletler'in İsviçre'nin Cenevre kentinde yürüttüğü 5+5 formatındaki görüşmelere bağlı kalmaya çağıran Norland, beklenen ateşkes konusunda ilerleme sağlamak için görüşmelere acilen yeniden başlanması gerektiğini vurguladı.

Hafter milisleri dün başkent Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

BM’nin Libya’ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı’na katılan ülkelerin desteklediği çözüm planında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 formatında, askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH),gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da bugün yaptığı başka bir açıklamada, BM gözetiminde Hafter'le ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurmuştu.