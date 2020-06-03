ABD "güvenlik" gerekçesiyle Çin-BAE ortaklı merkezin Kovid-19 testi teklifini reddetti

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ABD merkezli Financial Times gazetesine konuşan ABD'li bir yetkili, ortakları arasında Çinli bir firmanın da bulunduğu Kovid-19 merkezinin büyükelçilik çalışanlarına test yapılması teklifinin nazikçe geri çevrildiğini söyledi.

ABD'li yetkili söz konusu teklifin büyükelçilikteki diplomat ve çalışanlara ait kişisel hassas bilgilerin Pekin'e sızdırılmasından endişe edildiği için kabul edilmediğini ifade etti.

Nüfusu yaklaşık 10 milyonu bulan BAE'de, Çinli genom şirketi "BGI" ve sahibinin kim olduğu tespit edilemeyen "G42" isimli şirket tarafından kurulan test merkezinde şu ana kadar 2 milyon kişiye hizmet verildiği belirtiliyor.

BAE gibi birçok Körfez ülkesi, son yıllarda Çin ile siyasi ve ticari ilişkilerini geliştirmeye başladı.

Abu Dabi yönetimi, Kovid-19 salgını öncesi Pekin ile yıllık ticaret hacmini 70 milyar dolara çıkarmayı planlıyordu.

Libya ve Yemen'de askeri müdahalelerde bulunan BAE, milyarlarca dolarlık silah ithalatının yüzde 60'ını ABD ile yapsa da Çin'den satın aldığı İnsanız Silahlı Hava Araçlarıyla da gündeme gelmişti.