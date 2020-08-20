ABD, gözetimine aldığı DEAŞ militanı 2 İngiliz'in idam edilmeyeceğini açıkladı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Bill Barr İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i, İngiliz DEAŞ militanları El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey'in idam edilmeyeceği konusunda bilgilendirdi.
Barr, mahkeme idam cezasına hükmetse bile bu cezanın uygulanmayacağını belirterek, söz konusu 2 DEAŞ militanına ilişkin İngiltere'nin elindeki bilgilere erişim talep etti.
- ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine almıştı
ABD, geçen yıl ekim ayında Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine almıştı.
ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılı Irak'taki bir ABD üssüne transfer edilmişti.
Söz konusu militanlar ''Beatles'' lakabıyla da tanınıyordu.
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