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        Haberler Dünya ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle: Trump'a ateş açılan binanın içinde yerel polis yetkilileri vardı | Dış Haberler

        ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle: Trump'a ateş açılan binanın içinde yerel polis yetkilileri vardı

        ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan şüphelinin ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla yerel polis memurlarının görevlendirildiğini ve saldırgan çatıdayken polislerin binanın içinde bulunduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 00:17 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:17
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        'Binada yerel polis yetkilileri vardı'
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        ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ABC News'a verdiği demeçte, "Bu kabul edilemez ve bir daha yaşanmaması gereken bir şey." ifadesini kullandı.

        Yerel güvenlik güçlerinin, saldırganın ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini belirten Cheatle, saldırgan çatıdayken polisin binanın içinde bulunduğunu doğruladı.

        Cheatle, "O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu." dedi.

        Silahlı saldırganın ateş açmadan önce çevrede bulunanlarca görüldüğü ve potansiyel şüpheli olarak tanımlandığı yönündeki yorumlara yanıt veren Cheatle, saldırganın görülmesi ile ateş açması arasında "çok kısa bir süre" geçtiğini kaydetti.

        Cheatle, "Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti." diye konuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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