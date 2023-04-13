ABD gizli belge skandalını konuşuyor

ABD'nin başı bir kez daha, bazı oyun ve sosyal medya platformlarından sızdırılan gizli belgelerle dertte. ABD Savunma Bakanlığına ait belgeler; 2010 yılındaki WikiLeaks ile 2013 yılındaki eski NSA çalışanı Edward Snowden sızıntılarından farklı olarak bu kez Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere güncel bilgiler içeriyor.

"BÜYÜK BİR SKANDAL OLARAK GÖRÜLÜYOR"

ABD Genelkurmay Başkanlığı amblemli gizli belgelerin Şubat ayında bir bilgisayar oyun sitesinde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili sohbet odasında ortaya çıktığını söyleyen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "New York Times bu olayı nisanın ilk haftasında ortaya çıkardı ve hâlâ büyük bir skandal olarak ABD'nin iç ve dış gündeminde önceliğini koruyor. Pentagon ve Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı" dedi. Şu anda belgelere ulaşılamadığını belirten Çınar "Bu belgeler şu anda hiçbir yerde yok, herhangi bir detay bulunamıyor, sanki bir müdahale var ve karartılıyor gibi, bu belgelerin ortaya çıkması bir şekilde engellenmiş olabilir" şeklinde konuştu.

"CİDDİ ENDİŞELER VAR"

ABD Savunma Bakanlığına ait gizli belgelerde; devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik bilgiler, çalışmaları devam eden istihbarat raporları, ABD'nin sadece sıkıntılı olduğu ülkelerle değil müttefikleriyle ilgili de sorunlara neden olabilecek bilgiler içerdiğine dikkat çeken Ali Çınar "Belgelerin boyutunun ne olduğu, sızıntının devam edip etmeyeceği ile ilgili ciddi endişeler var. Bunu yapanların bu kadarla sınırlı kalmayabileceği tahmin ediliyor" dedi. Gizli belge sızıntısının iç politikada da tartışma yarattığını belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Belgelerin içeriğine bakıldığında ABD'nin sadece sıkıntılı olduğu ülkelerle değil müttefikleriyle de gerginliklere neden olabilir. Bu nedenle bir istihbarat skandalı olarak da değerlendiriliyor. ABD Kongresinden ve Cumhuriyetçilerden çok sert tepki ve eleştiriler var" şeklinde konuştu.

"GİZLİ BELGELER KRİTİK BİLGİLER İÇERİYOR"

Belgelerin diğer sızıntılardan en önemli farkı Rusya-Ukrayna savaşı gibi devam eden süreçlerle ilgili güncel bilgiler içermesi. Belgelerde; Ukrayna'nın savaş tekniklerinin yetersizliğinden Ukrayna askerlerinin can kaybının daha fazla olduğuna, Güney Kore ile İsrail gibi ABD'nin önemli müttefiklerinin istihbarat birimlerinin üst düzey yetkililerinin dinlenmesinden, Mısır'ın Rusya'ya ciddi miktarda roket satışına ve ABD'nin İran ve Çin'i izleme çalışmalarına kadar pek çok kritik bilgi yer alıyor. Gizli belgelerin kim tarafından ve ne amaçla sızdırılmış olabileceğine dair çeşitli tartışmalar olduğuna değinen Ali Çınar "Bu sızıntıyı Pentagon'un içinden birinin yaptığı ya da farklı ülkelerin operasyonu olduğu gibi ihtimaller konuşuluyor. Ama sonuçta ciddi bir ihmal olduğu ortada çünkü sonuçta istihbarat birimlerine pentagon'a zarar verecek bir skandal oldu açıkçası" ifadelerini kullandı.

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