ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Rusya-Ukrayna yorumu

AA

Orgeneral Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2023 mali yılı savunma bütçesine ilişkin bir oturumda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milley, "42 yıllık askeri hizmetimde, Avrupa'nın ve belki de dünyanın barış ve güvenliğine yönelik en büyük tehdide tanık oluyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, yalnızca Avrupa barış ve istikrarını değil, küresel barış ve istikrarı da baltalamakla tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE SAVAŞ RİSKİ ÇIKAR, BUNU TAVSİYE ETMEM"

ABD yönetiminin ve Avrupa ülkelerinin ekonomik yaptırım tehditlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşından neden caydıramadığına ilişkin bir soruya Milley, Putin'in uzun bir zamandır Ukrayna'yı işgal etmeyi hedeflediği ve bu hedefinden, ABD güçlerinin bu ülkeye gönderilmesi dışındaki araçlarla caydırılmasının mümkün olmadığı yanıtını verdi.

Milley, "Putin'in Ukrayna işgalinden caydırılması için ABD güçlerinin konuşlandırılması gerekirdi. Bunun da Rusya ile savaş riskini ortaya çıkaracağını düşünüyorum ki bunu tavsiye etmem." dedi.

Milley, Amerikan ordusunun, 2014'ten beri Ukrayna ordusuna eğitim ve silah desteğinin yanı sıra savaşın başından bu yana da istihbarat paylaşımında bulunduğunu ve bunun oldukça etkili olduğuna dair Ukraynalı mevkidaşından geri dönüşler aldığını belirtti.

Savaşla ilgili genel çıkarımlarına ilişkin yorumda da bulunan Milley, şöyle konuştu:

"Savaşların karakteri değişecek. Nasıl savaştığınız, hangi silahlarla savaştığınız, örgütlenme taktikleri vs. hepsi değişecek. Musul ve Rakka savaşlarında bunun öncüllerini gördük. Yine Kiev'de, Harkov'da ve diğer şehir savaşlarında görüyoruz. Yani gördüğünüz şey, kırsal, ormanlık inişli çıkışlı tepe tipi arazide savaşmak için optimize edilmiş kuvvetler, kentsel bölgelerde çok zor zamanlar geçirecek ve bu kanıtlandı. Rusların Kiev'den çekilmesinin nedenlerinden biri bu. Çünkü Kiev'i ele geçirecek muharebe gücünü getiremediler."

Orgeneral Milley, Ukrayna savaşından çıkardıkları çok ders olduğunu ifade ederek henüz savaşın erken safhalarında olduklarına dikkati çekti.

"TAYVAN İLE UKRAYNA'YI KARŞILAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL"

Austin, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında dört temel öncelikleri olduğunu belirterek, bunları, ABD'nin güvenliğini sağlamak, NATO'yu bir araya getirerek ittifaka yönelik riskleri önlemek, Ukrayna ordusuna gerekli güvenlik yardımlarının akışını sağlamak ve Rusya ile olası bir gerilimi yönetmek olarak niteledi.

ABD'li bakan, Rusya'nın caydırılmasının ancak ABD askerlerini konuşlandırmakla mümkün olabileceğini ve Ukrayna'ya asker konuşlandırmanın söz konusu olmayacağının da çok önceden yönetim tarafından kararlaştırıldığını belirtti.

ABD'nin, Tavyan'ın Çin tarafından işgal edilmesine hazır olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Austin, ABD'nin gelecek yıllardaki hasımlarına üstünlük sağlamak için yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'nin olası bir Çin işgalini önlemek için Tavyan'a asker konuşlandırmasının, caydırıcılık açısından yararlı olup olmayacağına yönelik bir soruya ise Austin, "Bu tamamen farazi bir durum ve Ukrayna ile Tayvan arasında doğrudan bir karşılaştırma yapılmasını tavsiye etmiyorum. Bunların ikisi farklı sahalar ve farklı senaryolar." yanıtını verdi.

Austin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in aklından neler geçtiğini bilemeyeceğini ancak Çin'in, Ukrayna savaşında çok sayıda ülkenin bir araya gelip bu tür bir adıma karşı çıkma şeklinden ders çıkarması gerektiğini belirtti.

"ABD UKRAYNA ORDUSUNA EĞİTİM VERİYOR"

ABD'nin son zamanlarda Ukrayna'ya, Ukrayna ordusunun daha önce kullanmadığı silahlar verdiğini belirten bir kongre üyesi, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın "Ukrayna ordusuna herhangi bir yerde herhangi bir şekilde eğitim verilmediğini" söylediğini hatırlatarak, Ukrayna ordusuna neden eğitim verilmediğini sordu.

Austin, ABD'nin Ukrayna veya Polonya'da Ukrayna ordusuna eğitim vermediğini, ancak yeni verilen silahlarla ilgili Ukrayna kuvvetlerine ABD'de gerekli eğitimin verildiğini dile getirdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, önceki gün ABD'nin, sadece askeri ataşelikler ve irtibat subayları üzerinden taktiksel destek dışında Ukrayna'ya herhangi bir eğitim vermediğini açıklamıştı.