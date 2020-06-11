ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Washington DC'deki protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın arkasında kamuflaj üniformasıyla yürürken fotoğraf karesine girmesinin yanlış olduğunu söyledi.
ABD Ulusal Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde konuşan Milley, öğrencilere etraflarında olup bitenlere karşı uyanık olmaları gerektiği yönünde tavsiye verdi.
Tartışmalara konu olan "kamuflajlı fotoğraf" meselesine de değinen Milley, şöyle konuştu:
"Öncelikli olarak durum farkındalığınızı koruyun. Üst düzey liderler olarak yapacağınız her şey izlenecek. Ben de bu durumun dışında değilim. Çoğunuz geçen hafta Lafayette Meydanı'nda çekilen bir fotoğrafımın sonuçlarını gördü. Bu, askerin sivil toplum içindeki rolüne ilişkin ulusal bir tartışma başlattı. Orada olmamalıydım. O ortamda o anda olmam, ordunun iç siyasete karıştığına yönelik bir algı oluşturdu.
Görevli bir askeri yetkili olarak orada bulunmamın hata olduğunu öğrendim ve umarım hepimiz bundan ders çıkarırız."
ABD'de siyahilere karşı ayrımcılık ve ırkçılık konusunda da Milley, ordunun toplumun tüm kesimlerini kapsadığını ve siyasetin dışında kalması gerektiğini söyledi.
Savunma Bakanı Mark Esper'in ardından Milley de ordunun, ülke içindeki olaylara karşı kullanılması fikrini desteklemediğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından ülke çapında protestolar başlamış ve protestolar yer yer şiddet olaylarına dönüşmüştü.
ABD'nin başkenti Washington'da da şiddet olaylarının tırmanması üzerine Trump, gösterileri askeri birliklerle bastırma tehdidinde bulunmuştu.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından, yanında Bakan Esper, Orgeneral Milley, Adalet Bakanı William Barr, kızı Ivanka, Damadı Jared Kushner ve birçok yetkiliyi yanına alarak protestolarda ateşe verilen St. John Kilisesine yürüyerek gitmişti.
Bu sırada çekilen fotoğraf basına yansımış, Milley'in resmi kıyafet yerine eğitim ve harp kamuflajıyla Trump'ın arkasında yürümesi büyük eleştirilere neden olmuş, ABD ordusunun halkı tehdit ettiği şeklinde yorumlanmıştı.
Bakan Esper, St. John Kilisesine yürüyerek gideceklerinden haberinin olmadığını, aksi takdirde o yürüyüşe katılmayacağını açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!