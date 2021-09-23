ABD Meksika sınırında "atlı ekip" uygulamasına son verdi

ABD'nin Meksika sınırında, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza (CBP) ekiplerinin Haitili göçmenlere atların üzerinde müdahale ettiği anlara ait görüntülerin yayılmasının ardından tartışmalar ve tepkiler sürüyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, artık sınır bölgesinde yetkililerin at üzerinde görev yapmayacağını duyurdu.
Öte yandan Haitili göçmenlere yönelik muamelenin ardından ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote'nin istifa etmesini de eleştiren Psaki, "Foote birçok konuda politikalarımıza eleştiri getirebilirdi, bunun için fırsatı vardı ama hiçbir zaman endişelerini dile getirmedi." ifadesini kullandı.
Psaki, 19 Eylül Pazar gününden bu yana 1401 Haitili göçmeni ülkesine iade etmek için 12 uçak kalktığını da sözlerine ekledi.
TEXAS'TA BİNLERCE HAİTİLİ GÖÇMEN YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE ABD'YE GİRMİŞTİ
ABD-Meksika sınırındaki Texas eyaletine ait Del Rio kasabasında, binlerce Haitili göçmenin sınırdaki nehri geçerek ülkeye sığınmak için zor şartlar altında beklediği belirtiliyor.
ABD medyasına yansıyan görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin, sınırda geçişi sağlayan Del Rio uluslararası köprüsünün altında toplandığı görülmüştü.
35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıklamıştı.
CBP ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirilmişti.
SINIRDAKİ SIĞ NEHRİ YÜRÜYEREK GEÇTİLER
Açıklamada, ABD-Meksika sınırını oluşturan Rio Grande Nehri'nin diz boyu su olan yerlerinden yürüyerek geçen çoğu Haitili yasa dışı göçmenin, güvenlik güçlerince gözaltına alınarak tesislere taşınmayı beklediği ifade edilmişti.
Sıcaktan köprünün ve civardaki ağaçların altına sığınan göçmenlere yiyecek ve içecekle birlikte taşınabilir tuvalet hizmeti sağlanırken göçmenlerden iki kadının doğum yaptığı, birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı aktarılmıştı.
Öte yandan Texas eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Ted Cruz, sosyal medya hesabından, "Bu insan yapımı bir krizdir." diyerek Başkan Joe Biden yönetimini eleştirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!